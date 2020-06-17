Власти столицы компенсируют льготникам стоимость билетов на санаторно-курортное лечение

17:58
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин подписал постановление о компенсации льготникам стоимости билетов на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Гражданам, которые самостоятельно приобрели билеты для проезда к месту лечения с датой заезда начиная с 1 апреля 2020 года и по объективным причинам не смогли их своевременно вернуть, понесенные затраты будут компенсированы из расчета не более 13 тысяч рублей на каждого льготника либо сопровождающего лица", – говорится в сообщении.
Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра города в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Данный документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее говорилось, что льготники Москвы не смогут выехать в санатории весной из-за COVID-19. "Учитывая эпидемиологическую обстановку, принято решение не направлять на санаторно-курортное лечение в апреле – мае 2020 года москвичей льготных категорий, в том числе детей с инвалидностью, по путевкам, выданным органами социальной защиты населения", – сообщали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты. Ограничения вводились в связи с ситуацией с коронавирусом.
В России выявлен 553 301 случай COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 478.
Как развивается ситуация с COVID-19 в Москве
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