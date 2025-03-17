Собянин: открылся прием заявок на московский чемпионат "Абилимпикс-2025"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылся прием заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2025". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Соревнования по профессиональному мастерству для людей с особенностями здоровья – хорошая возможность показать таланты и усовершенствовать навыки, стать лучшими специалистами в своей области и найти работу в выбранной профессиональной сфере", – отметил мэр.

Собянин рассказал, что в этом году чемпионат дополнен новыми актуальными направлениями, в том числе "администрирование Astra Linux", "блокчейн технологии", "лазерные технологии" и "специалист по типовым решениям 1С". Участники будут состязаться по 65 профессиональным компетенциям в сферах искусственного интеллекта, промышленности, медицины, творчества, образования и других, уточнил глава города.

Заявки на участие в чемпионате принимаются до 11 апреля. Подробности о проведении соревнований можно узнать на сайте abilympics-russia.ru.

В 2024 году 659 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс". Самыми востребованными направлениями оказались промышленность, информационные технологии, торговля, а также сфера услуг и образование.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам президента РФ, движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей.