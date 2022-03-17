Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин продлил сроки легализации перепланировок нежилых помещений в домах до 1 января 2023 года.

Уточняется, что благодаря этому представители розничного бизнеса и сферы услуг смогут согласовать ранее выполненные перепланировки витрин, окон, входных групп и иных частей торговых точек в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Всего, по подсчетам экспертов, может быть легализовано до 2 тысяч разных перепланировок, выполненных для приспособления помещений к новым требованиям сферы торговли и услуг.

Продлить сроки согласования решили после обращений бизнес-представителей. Отмечается, что это является частью комплекса мер по стабилизации столичной экономики в условиях западных ограничений.

Ранее столичный мэр рассказал, что власти Москвы вырабатывают с российским кабмином предложения по сохранению доступности ипотеки. Градоначальник посчитал важным сохранить объемы ипотечного кредитования и его доступности для населения.

Кроме того, до этого сообщалось, что в Москве усиливают поддержку предприятий, которые занимаются высокотехнологичными проектами. По распоряжению Собянина, компенсацию стоимости оборудования увеличили с 25 до 50%.

