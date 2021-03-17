Строительство лечебно-диагностического комплекса при МКНЦ имени Логинова займет 1,5 года

12:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов займет еще 1,5 года, заявил Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что изначально власти поставили цель создать самую современную клинику.
По словам мэра, первоначальный план работ подразумевал реконструкцию двух существующих корпусов. Однако выяснилось, что помещения чрезмерно устарели и не позволяют реализовать современные логистические стандарты, поэтому началось строительство новой клиники.
В центре имени Логинова будет введен современный корпус площадью 70 тысяч квадратных метров. Профиль новой клиники – онкологические заболевания, причем подразумевается, что пациент сможет получить весь цикл помощи, от диагностики до лечения и реабилитации.
Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 койко-мест, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, здесь откроют 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара.
В клинику закупят современное медицинское оборудование. В распоряжении профильных специалистов будут три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, а также аппараты УЗИ. Для удобства и безопасности пациентов в учреждении реализуют систему контроля за климатом и установят комплекс телемедицины.
Дополнительной особенностью новой клиники станет местная лаборатория, мощность которой составляет более 10 тысяч исследований в сутки.
Восьмиэтажный подземный комплекс с подземным этажом начали строить в 2020 году. По предварительным оценкам, первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова примет в 2023 году.
В ходе рабочей поездки Собянин также выразил благодарность сотрудникам центра за их работу в период пандемии коронавируса. Градоначальник отметил, что высокий профессионализм специалистов позволил даже нарастить объем помощи онкологическим пациентам.
Накануне стало известно, что новый неонатальный корпус появится при больнице имени В. В. Виноградова в Москве. Там будут находиться неонатальный блок на 76 коек и блок консультативно-диагностического отделения на 150 посещений в смену. Конструктивная основа здания уже возведена.
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