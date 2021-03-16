Неонатальный корпус построят при больнице имени В. В. Виноградова

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Монолитные работы по строительству неонатального корпуса роддома № 4 при больнице имени В. В. Виноградова завершили в столице. Здание площадью 12,8 тысячи квадратных метров возведут по адресу улица Новаторов, дом 3. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главного врача больницы Ольги Шараповой, в корпусе будут находиться неонатальный блок на 76 коек и блок консультативно-диагностического отделения на 150 посещений в смену. На данный момент специалисты возвели конструктив здания, а также завершили работы по установке окон, закрыт тепловой контур.
"Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2021 года. Открытие неонатального корпуса – важное событие не только в жизни нашего родильного дома, его с нетерпением ждут жители Юго-Западного и Западного административных округов", – отметила Шарапова.
Она уточнила, что на первом этаже в блоке клинико-диагностического отделения будут находиться кабинеты таких специалистов, как терапевт-маммолог, акушер-гинеколог, невролог, эндокринолог, стоматолог, оториноларинголог и офтальмолог, а также психолог. Кроме того, в неонатальном блоке оборудуют два приемно-смотровых бокса, кабинеты невролога и неонатолога, клинико-диагностическую лабораторию и помещения для выписки новорожденных.
На первом этаже нового корпуса будет работать общее отделение лучевой диагностики для детей и женщин. Там планируется установить компьютерный и магнитно-резонансный томографы и маммограф. На втором этаже – кабинеты акушеров-гинекологов, ЭКГ, кардиомониторного наблюдения плода и физиопсихологической подготовки.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице построили пять новых социальных объектов. За счет бюджета города возведены детский сад на 225 мест в Южном Бутове и образовательный комплекс, а также амбулатория в поселении Щаповское и объект инфраструктуры на территории олимпийского комплекса "Лужники".
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