15:30
Фото: Московская городская Дума/YouTube
Сергей Собянин ответил на вопросы депутатского объединения "Моя Москва" в ходе ежегодного отчета Мосгордуме о работе столичного правительства.
В частности, депутат Валерий Головченко спросил по поводу возможностей расширения мер поддержки бизнеса. Собянин отметил, что столичные власти будут следить за ситуацией. По словам главы города, по необходимости будут приняты решения по дополнительным мерам.
Депутат Елена Николаева попросила мэра Москвы оценить ситуацию, при которой новые дома по программе реновации строятся на месте детских площадок и зеленых насаждений. Собянин отметил, что все проекты зданий вносились на обсуждение жителями, и в соответствии с ними были приняты множество поправок по разным проектам.
"Да, особенно сложная проблема возникает при строительстве стартовых домов, которые действительно строятся рядом с существующими пятиэтажками. Но эти дома строятся как раз для жителей этих пятиэтажек. И многие переезжают в новые дома буквально на расстоянии 10–20 метров", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что после сноса пятиэтажных домов планируется построить на их месте детские площадки, а также обустроить зеленые насаждения. Кроме того, по словам главы города, впоследствии планируется построить еще больше спортивных, социальных и рекреационных объектов.
Депутат Мария Киселева спросила по поводу решений в сфере искусственного интеллекта. Она обратила внимание на то, какие из них уже применяются в городе и какие планируется внедрить в будущем.
"Сегодня уже используемые элементы искусственного интеллекта для обычных жителей вообще не видны", – отметил Собянин.
В частности, по словам главы города, они внедрены на объектах транспортной инфраструктуры, а также в сфере здравоохранения и безопасности.
"Мы занимались и будем заниматься так, чтобы не отстать от всего мира, так, чтобы наш город был конкурентным, конкурентным с точки зрения оказания качественных услуг москвичам, улучшения из жизни и здоровья. Это очень важно. Так что, несмотря на все сложности, мы будем и дальше развивать эти проекты", – подчеркнул мэр.
Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.
Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД
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