Собянин рассказал, что в неординарных ситуациях сам пишет посты в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В неординарных ситуациях Сергей Собянин сам пишет посты в своих соцсетях и отвечает на вопросы жителей. Об этом мэр Москвы сообщил на встрече со студентами Научно-технологического университета "Сириус".

При этом рутинными текстами Собянин почти не занимается.

"Понятно, что не всегда я пишу эти тексты, потому что очень много рутинных текстов, большой объем. Но когда в городе что-то случается неординарное, я обязательно сам жителям пишу, сам пишу текст, сам отвечаю на вопросы и так далее", – пояснил мэр.

Он добавил, что написание текстов в соцсетях является очень важной частью его работы.

Ранее на Форуме инновационных финансовых технологий, который проходит на территории центра "Сириус", Собянин рассказал, что системы распознавания лиц и видеонаблюдения улучшили безопасность в столице, а также помогли сократить количество преступлений.

По его словам, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов.