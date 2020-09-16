Порядка 72 тысяч человек посетили Северный речной вокзал со дня открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Северный речной вокзал и его парк со дня открытия, 5 сентября, посетили порядка 72 тысяч человек. Об этом рассказал на своей персональной странице во "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в комплексе для ценителей архитектуры организовали экскурсии по вокзалу, для тех, кто ведет активный образ жизни, установили велопарковки и открыли велопрокат.

"С вокзала снова отправляются круизы – уже ушли 33 теплохода. На них можно добраться до Перми, Костромы, Казани, Архангельска, Углича, Ярославля, Астрахани, Хвойного бора и Березников", – написал мэр.

Он добавил, что проект Северного речного вокзала удалось реализовать за два года. И теперь там можно гулять по набережной и парку, обедать в ресторане и наслаждаться историческими интерьерами здания.

17 сентября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по отреставрированному Северному речному вокзалу. В прямом эфире можно будет узнать, почему звезда на шпиле движется, какие тайны хранят комнаты вокзала, какая история связывает вокзал и самолет-амфибию. Путешествие по зданию и прилегающей территории поможет совершить директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

