Москва онлайн покажет экскурсию по Северному речному вокзалу

Фото: Москва 24

17 сентября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по отреставрированному Северному речному вокзалу. В прямом эфире вы узнаете, почему звезда на шпиле движется, какие тайны хранят комнаты вокзала, какая история связывает вокзал и самолет-амфибию. Путешествие по зданию и прилегающей территории поможет совершить директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации 5 сентября, в День города.

В ходе реставрации были восстановлены памятник архитектуры 1930-х годов прошлого века, 17 причалов вокзала, диспетчерский пункт. Дно в районе вокзала расчистили от строительного и бытового мусора и выровняли, организовали электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.

Для посетителей теперь будут работать ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, исторический зал ожидания, сувенирная лавка, книжный магазин.

Речная навигация в московской акватории будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Москва вновь станет портом пяти морей. Из столицы будут курсировать судна в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострому, Самару, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев.

Смотрите трансляцию экскурсии 17 сентября в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.