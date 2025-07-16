Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах развития Рублево-Архангельского. Совместно с председателем правления Сбербанка Германом Грефом мэр осмотрел ход строительства школы цифровых технологий Сбера "Школа 21", которая возводится в этом районе.

Глава города подчеркнул, что "Школа 21" является проектом, который реализуется "для всей страны".

"Работы много. Здание выглядит так, что нужно еще годик поработать, но я думаю, что вы закончите не через год, а через пару месяцев, с учетом той динамики, которую вы демонстрируете", – отметил мэр.

Беседуя с директором "Школы 21" Александром Федяковым, Собянин обратил внимание на важность предпринимательского образования.

"Как вы сказали, около 30% – это собственные стартапы, поэтому какая-то часть должна быть посвящена обучению предпринимательству, без этого они не сформируют свой бизнес, свои направления, это очень важно", – заметил Собянин.



Федяков отметил, что в новом кампусе ежегодно будут обучаться свыше 15 тысяч учеников по самым разным программам. По его словам, будущее пространство образовательного учреждения осмысливается таким образом, чтобы оно было модульным и помогало ученикам "осмыслить себя как творцов".

Герман Греф, в свою очередь, подчеркнул, что цифровая школа Сбера является уникальным проектом, у которого нет аналогов. Он также добавил, что в октябре текущего года на территории нового кампуса проведут совместный стартап-саммит Сбера и столичной мэрии.

Планируется, что "Школа 21" станет современным образовательным комплексом и новым центром подготовки цифровых инженеров и других специалистов.

С 2020 года в Москве построили 296 образовательных объектов, 49 из которых приняли в эксплуатацию в 2024 году. Больше всего школ и детсадов возвели в ТиНАО, на севере и на западе Москвы. Одна из крупнейших школ, рассчитанная на 2,1 тысячи обучающихся, появилась в Рассказовке, а между Калужским и Киевским шоссе построили детский сад на 220 мест.