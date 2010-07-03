Собянин открыл новое здание ОВД в Очаково-Матвеевском

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Очаково-Матвеевское. Объект построили по индивидуальному проекту за два года.

"С новосельем вас! Я в актовый зал зашел – даже не понял, то ли в концертный зал попал, то ли в актовый зал ОВД. Находитесь на передовой – районный отдел внутренних дел. И, конечно, очень важно, чтобы были хорошие условия и для вас, и для тех, кто к вам приходит на прием – граждан, с которыми вы работаете", – сказал глава города.

Мэр добавил, что в рамках программы улучшения условий службы московской полиции уже построили 14 новых зданий. Еще 15 зданий находятся в процессе строительства. "Остальные капитально ремонтируем, реконструируем", – сказал Собянин.

Новое здание районного отдела находится на Очаковском шоссе. Оно было возведено по индивидуальному проекту в рамках программы "Безопасный город". Строительство велось с марта 2017 года по март 2019 года. Переезд сотрудников состоялся в апреле 2019 года. Здесь будут работать 174 сотрудника районного отдела полиции.

Здание трехэтажное, с подземным и техническим этажами. Его площадь составляет 5,4 тысячи квадратных метров. Там располагаются помещения для размещения структурных подразделений полиции, актовый зал на 150 мест, помещения для работы с секретными материалами, оборудованные виброакустической защитой и системой радиотехнической безопасности; стрелковый тир для проведения учебно-тренировочных занятий, спортивный зал, хозяйственные помещения, встроенный гараж на 17 машино-мест с мастерской и мойкой.

В новом ОВД установили металлодетекторы, рентгенотелевизионный интроскоп и ионно-дрейфовые детекторы взрывчатых веществ. А во дворе здания, куда сотрудники переехали в апреле, есть спортивная площадка.

Кроме того, в здании сделали зал собраний с мультимедийным комплексом, помещения для работы с секретными материалами и стрелковый тир для тренировочных занятий. У сотрудников также появились спортзал, столовая и гараж с мастерской и мойкой.



Собянин открыл новое здание ОВД в Очаково-Матвеевском



Ранее в феврале Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Его построили на улице Берзарина по индивидуальному проекту с учетом специфики работы сотрудников МВД.

Отдел полиции в Хорошево-Мневниках укомплек­то­ван необходимым оборудованием и оргтехникой. В новом здании на улице Берзарина есть подразделение криминальной полиции, помещения для работы с секретными материалами, оборудованные виброакустической защитой и системой радиотехнической безопасности. Также предусмотрен зал для собраний, с мультимедийным комплексом для проведения совещаний по видеосвязи, стрелковый тир, спортзал, столовая и подземная парковка.

Также в начале года Сергей Собянин открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Мэр отметил, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города.

В ходе ремонта был обновлен фасад и кровля. Также рабочие заменили окна и перекрытия. В помещениях сделали перепланировку, оснастили их необходимым оборудованием для комфортного размещения сотрудников. Кроме того, были заменены инженерные коммуникации, установлены новые лифты и выполнен монтаж слаботочных систем. В архиве ГСУ установили мобильные механические стеллажи, которые увеличили вместимость хранилища.

В помещениях московского Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России также выполнили перепланировку с оснащением необходимым оборудованием и мебелью для комфортного приема посетителей. Сама зона приема также стала больше. После ремонта она оборудована электронной очередью и голосовым оповещением.

