Собянин назвал решение о проведении спецоперации единственно верным

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Специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущее, считает Сергей Собянин. Об этом он заявил во время совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

"Я достаточно много и постоянно общаюсь со своими коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы (Владимир Путин. – Прим. ред.) приняли по проведению специальной военной операции", – сказал градоначальник.

Мэр столицы подчеркнул, что проведение операции оказалось вынужденным, но единственным решением. Оно поможет обеспечить безопасность и будущее жителей ДНР, ЛНР и России.

Собянин отметил, что руководители субъектов страны намерены принимать все необходимые меры для поддержания функционирования экономики и социальной сферы.

"Под вашим руководством, совместно с правительством РФ, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", – заключил мэр столицы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

