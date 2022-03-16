Собянин назвал решение о проведении спецоперации единственно верным

16 марта, 20:19
Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущее, считает Сергей Собянин. Об этом он заявил во время совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Я достаточно много и постоянно общаюсь со своими коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы (Владимир Путин. – Прим. ред.) приняли по проведению специальной военной операции", – сказал градоначальник.
Мэр столицы подчеркнул, что проведение операции оказалось вынужденным, но единственным решением. Оно поможет обеспечить безопасность и будущее жителей ДНР, ЛНР и России.
Собянин отметил, что руководители субъектов страны намерены принимать все необходимые меры для поддержания функционирования экономики и социальной сферы.
"Под вашим руководством, совместно с правительством РФ, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", – заключил мэр столицы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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