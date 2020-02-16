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Мэр Москвы

09:34

В Куркино появится фестивальная площадка – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичном районе Куркино появится фестивальная площадка. Ее организуют по программе "Мой район", как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-1".

В ходе интервью градоначальник рассказал о благоустройстве района.

"В прошлом году, в этом году проводим по сути реконструкцию парков, горнолыжного склона, который здесь находится, нынче зима такая сложная, но тем не менее; реконструкцию катка. И по просьбам жителей сделаем свою фестивальную площадку", – объяснил мэр.

По словам Сергея Собянина, в Куркино значительно усилили меры безопасности по просьбе жителей. Местные подъезды оборудованы видеокамерами, а во дворах привели в порядок освещение.

Ранее мэр Москвы высказался о развитии общественной и социальной инфраструктуры в Куркино. Благодаря программе "Мой район" здесь построили 5 детских садов и 2 школы за девять лет. Кроме того, в 2020 году планируется открыть здание, совмещающее функции и того, и другого.

Район Куркино находится между Химками и районами Северное Тушино и Молжаниновским. Южной границей района является МКАД, северной – Машкинское шоссе. В Куркине проживает более 34 тысяч человек.

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