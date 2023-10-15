Мэр Москвы рассказал, какие социальные объекты появились в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около двух тысяч человек получили квартиры в Зеленограде по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сообщается, что под заселение передали 6 новостроек. Еще одна продолжает возводиться. Как отметил Собянин, всего в программу реновации в Зеленограде включили 34 старых дома, в которых живут порядка 7,1 тысячи человек.



Параллельно со строительством новых жилых домов, продолжает развиваться и социальная инфраструктура. Особое внимание уделяется спортивным объектам.



"На Заречной улице ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с зоной для единоборств и 4 бассейнами. На Середниковской улице на 45% готов спорткомплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами", – сказал Собянин.

Ранее стало известно, что в столичном районе Коптево построят дом на 275 квартир в рамках реализации программы реновации. Новостройка расположится на Михалковской улице. Проект четырехсекционного дома предусматривает наличие подземной парковки.