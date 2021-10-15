Собянин поздравил работников московской станции скорой помощи с днем рождения их службы

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил работников станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова с днем рождения их службы. Слова благодарности за труд медиков он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На московской станции скорой помощи работают настоящие герои нашего времени. И сегодня они отмечают день рождения своей службы в столице. Поздравляю врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой с праздником. Вы вовремя оказываете помощь пострадавшим, доставляете пациентов на лечение в стационар, а порой и спасаете жизнь человеку. Успешно справлялись с этим даже в самые сложные дни пандемии", – написал Собянин.

Он отметил, что столица ценит их труд, а власти стараются создать комфортные условия для их работы, в том числе закупить современную технику и машины.

По словам мэра, станция имени Пучкова является одной из самых оснащенных и оперативных в мире.

"Но ничто не заменит ваш профессионализм и большой медицинский опыт. Спасибо огромное за верность своему делу", – подчеркнул Собянин.

В сентябре Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19. Его установили на территории Сеченовского университета.