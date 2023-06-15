Первый маршрут с электросудами могут запустить в Москве на следующей неделе – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый речной маршрут с электрическими судами могут запустить на Москве-реке уже на следующей неделе. Об этом сообщил Сергей Собянин в беседе с корреспондентом телеканала Москва 24 на полях ПМЭФ-2023.

"Осталось совсем немного. Надеюсь, что на следующей неделе мы запустим первый маршрут – от Киевского вокзала до ЖК "Сердце столицы", – сказал градоначальник.

По его словам, вся необходимая инфраструктура готова. Речь как о специальных причалах с зарядными станциями, так и непосредственно о самих речных трамваях, которые уже прошли необходимые тестирования.

"А дальше вторая, третья, четвертая очереди в зависимости от востребованности проекта и технической готовности. Суда инновационные, никогда в России таких не производили. На 80–90% это российский продукт", – заявил Собянин.

Ранее столичный Дептранс утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей. При этом в выходные дни до 1 сентября она обойдется в 300 рублей. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка".



Дептранс утвердил тарифы на регулярные речные маршруты в столице