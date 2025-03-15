Собянин пожелал удачи москвичам – финалистам Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В субботу, 15 марта, начнется заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Москву в рамках соревнования представят более 3 тысяч участников. Сергей Собянин пожелал им удачи в своем телеграм-канале.

В 2025 году в финал сумели пройти на 1 тысячу больше учеников московских школ, чем в прошлом году. При этом финал будет проводиться до 30 апреля. Он пройдет в 14 регионах и "Сириусе".

В рамках Олимпиады школьники соревнуются по 24 предметам, состязания по шести из которых состоятся в Москве. В столице будут проводиться этапы по праву, экономике, а также английскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

При этом в прошлом году столичная сборная сумела заполучить 1 331 диплом, 260 из которых принадлежали победителям и 1 071 – призерам. Еще 36 московских школьников смогли стать абсолютными победителями, набрав самые высокие баллы в России.

Ученики школ столицы демонстрируют лучшие результаты в области математики, информатики, физики, химии и биологии, подчеркнул Собянин. Мэр напомнил, что в 2024 году по этим предметам им удалось завоевать 357 наград.

При этом победители могут легко поступить в ведущие вузы страны, поскольку диплом Всероссийской олимпиады дает 100 баллов по предмету на ЕГЭ или возможность поступить без экзаменов.

За подготовку московской сборной отвечает Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки столицы. Школьники тренируются с лучшими педагогами на протяжении всего учебного года, а перед финалом участвуют в интенсивных сборах.

Кроме того, московские школьники показали высокие результаты в финале Открытой олимпиады по программированию. Они получили 59 дипломов, причем 21 из них – первой степени, 18 – второй и 20 – третьей.