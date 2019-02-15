Детская онкослужба в Москве переходит на 4D-лучевую терапию

С 2019 года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"С этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию – это наиболее эффективный и нетравматичный метод. На полную мощь работает отделение трансплантации костного мозга", – написал мэр.
В Центре внедряем лучшее, что есть сегодня в мире. Например, с этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию - это наиболее эффективный и нетравматичный метод. На полную мощь работает отделение трансплантации костного мозга.
Собянин также напомнил, что в 2014 году в Москве на базе Морозовской больницы был создан Центр детской гематологии и онкологии для маленьких пациентов со всей страны. "Хочется помочь каждому, кого коснулась эта беда", – отметил мэр.
Накануне стало известно, что госкорпорация "Ростех" и МГУ имени Ломоносова создадут в столице центр терапии онкологических заболеваний. Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе Российского инвестиционного форума.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в июле текущего года в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.
15 февраля – Международный день детей, больных раком. Его ежегодно отмечают более чем в 90 странах мира под патронатом Международного общества детских онкологов. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).
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