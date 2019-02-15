Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:42

Детская онкослужба в Москве переходит на 4D-лучевую терапию

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

15:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2019 года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"С этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию – это наиболее эффективный и нетравматичный метод. На полную мощь работает отделение трансплантации костного мозга", – написал мэр.


Собянин также напомнил, что в 2014 году в Москве на базе Морозовской больницы был создан Центр детской гематологии и онкологии для маленьких пациентов со всей страны. "Хочется помочь каждому, кого коснулась эта беда", – отметил мэр.

Накануне стало известно, что госкорпорация "Ростех" и МГУ имени Ломоносова создадут в столице центр терапии онкологических заболеваний. Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе Российского инвестиционного форума.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в июле текущего года в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.

15 февраля – Международный день детей, больных раком. Его ежегодно отмечают более чем в 90 странах мира под патронатом Международного общества детских онкологов. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика