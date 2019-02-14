Центр терапии онкологических заболеваний планируют создать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госкорпорация "Ростех" и МГУ имени Ломоносова создадут в столице центр терапии онкологических заболеваний. Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе Российского инвестиционного форума.
"Согласно документу, "Ростех" создаст на базе МГУ центр терапии онкологических заболеваний на основе самых современных технологий, организует производство и приобретение необходимого оборудования, запуск центра, его эксплуатацию и обслуживание, а также оказание медицинских услуг", – приводит сообщение пресс-службы госкорпорации Агентство "Москва".
Как отмечается, МГУ предоставит земельный участок для строительства и эксплуатации центра, будет координировать работы по проектированию, организует работы по научному сопровождению деятельности центра. Также университет будет повышать квалификацию кадров.
Планируется разработать комплекс инновационных технологий для диагностики и лечения онкологических заболеваний, максимально использовать современные научные знания в области протонной терапии.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в июле текущего года в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.
Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что большая часть онкологических заболеваний превратились из смертельных в хронические.
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