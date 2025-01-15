Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Максима Дунаевского

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Максима Дунаевского, отметив признание его творчества в стране и за ее пределами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ваши шедевры, проникнутые необыкновенным лиризмом и мелодичностью, обогащают отечественное искусство, дарят людям радость, добро и красоту", – отметил градоначальник.

Собянин обратил внимание на музыку, созданную Дунаевским, которая сопроводила десятки фильмов и запомнилась нескольким поколениями.

"Пусть в вашей творческой биографии будет еще много интересных произведений, которые станут всенародно любимыми", – пожелал мэр.

Дунаевский обучался в музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и закончил теоретико-композиторский факультет.

Дунаевский работал дирижером в оркестре Государственного академического театра имени Вахтангова, создал ансамбль "Фестиваль" с Марком Айзиковичем. Он также занимал должность художественного руководителя Государственного эстрадного оркестра РСФСР.

Широкую популярность композитору принесли такие мюзиклы, как "Тили-тили-тесто…", "Емелино счастье", "Три мушкетера", "Дети капитана Гранта". Он написал музыку к фильмам "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Парк советского периода", "Полный вперед!".

В 2005 году композитор был награжден орденом Петра Великого I степени. В 2006 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации, а в 2019 году он получил орден Почета.

Ранее с днем рождения Собянин поздравил артиста Советского Союза Юрия Григоровича. Мэр назвал артиста легендарным хореографом, балетмейстером и педагогом, который вносит огромный клад в развитие российского и мирового искусства.

Постановки Григоровича с успехом идут на балетных сценах России и за границей, добавил Собянин.