Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей. Задать вопрос можно с помощью специальной формы на портале мэра и правительства столицы.

Для этого необходимо указать имя, адрес электронной почты и тему обращения. Также можно задать вопрос в видеоформате.

Прямая трансляция пройдет на телеканале "ТВ Центр" 28 декабря в 20:00. Эфир также будет транслироваться на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Собянин рассказал в своем блоге, что в Москве этой зимой зальют больше 150 катков с искусственным льдом. Он напомнил, что самым большим в столице остается каток на ВДНХ: его площадь – 20,5 тысячи квадратных метров.

Каток в Парке Горького, наряду с ВДНХ, является одним из немногих, где заливаются парковые аллеи. В этом году ему исполнилось 90 лет, в честь чего он приобрел особое оформление в стиле 1960-х годов.

