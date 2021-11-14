Собянин рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ближайшие три года столичные власти планируют значительно обновить подвижной состав метро Москвы. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал Сергей Собянин.
"В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлен", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что Москва занимает первое место в мире по темпам обновления электропоездов в метро, напомнив, что 10 лет назад состояние столичного общественного транспорта было неудовлетворительным, пассажиропоток сокращался, однако это удалось изменить.
Ранее столичный Дептранс подвел итоги акции "Время ранних", которая продолжает действовать и сейчас. Так, за год ей воспользовались свыше 21,5 миллиона человек, а ежедневно по ней получают скидки примерно 95 тысяч пассажиров. Это позволило в утренние часы сократить нагрузку на поезда Таганско-Краснопресненской линии на 6,8%, а на отдельных станциях этот показатель доходит до 13–14%.
Транспорт Москвы перешел на зимний режим работы
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