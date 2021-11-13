В Москве подвели итоги акции "Время ранних" в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали об итогах акции "Время ранних" в метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"... в ноябре прошлого года мы запустили акцию "Время ранних". За год ей воспользовались более 21,5 миллиона пассажиров – как если бы все население Болгарии три раза проехалось в нашем метро. И сейчас ежедневно около 95 тысяч человек получают скидки", – объяснил глава ведомства Максим Ликсутов.
По словам заммэра Москвы, данная акция, а также новый тариф на Казанском направлении железной дороги "до вокзала" позволили на 6,8% разгрузить вагоны на Таганско-Краснопресненской линии метро в утренние часы.
В частности, по данным Дептранса, на станциях "Полежаевская" и "Кузнецкий мост" стало свободнее на 14%, на "Октябрьском поле" – на 13%.
Акция "Время ранних" по-прежнему действует в Московском метрополитене в рабочие дни. Скидка на проезд предоставляется за проход по турникетам определенных станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Ранее в октябре столичный метрополитен запустил сервис Face Pay, в рамках которого можно оплачивать проезд по биометрии. За 20 минут с момента открытия данной функции к сервису подключились более 9 тысяч человек.
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