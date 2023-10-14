Собянин рассказал, как Москва помогает развивать внутренний туризм в России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Туристический сервис RUSSPASS станет основой для развития национального портала Russia.Travel. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, Москва при поддержке Минэкономразвития и Минцифры сформирует единую туристическую платформу, которая объединит участников рынка и откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма.

"Мы передадим весь свой опыт и технологии для интеграции RUSSPASS и Russia.Travel", – подчеркнул Собянин.

Сообщается, что Москва запустила RUSSPASS в июле 2020 года. Этот сервис закрывает все потребности современного туриста — от покупки билетов и брони отеля до бесплатных аудиоэкскурсий и планировщика путешествий, с которым пользователь может создать собственный маршрут поездки. Сейчас в проекте RUSSPASS представлены 85 регионов России.

Ранее в павильоне "Умный город" на ВДНХ обновили постоянную экспозицию. Гостей павильона ждут шесть тематических пространств: "Москва – больше чем город", "Центр управления городом", "Благоустройство и комфорт", "Транспорт", "Образование" и "Медицина". В каждом из них посетители найдут информацию об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в городе комфортнее.