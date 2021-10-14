Нынешний уровень развития промышленности в Москве выше уровня 2019 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нынешний уровень развития промышленности в столице перекрыл статистику 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, рост наблюдается в сфере обрабатывающих технологий, строительства, транспорта и других.

"У нас есть, конечно, отрасли, такие как общественное питание, ресторанный и гостиничный бизнес – там ситуация похуже", – отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что 300 миллиардов рублей дефицита для столицы носит технический характер и покрывается текущими контрактами. Также он выразил надежду, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований средств на рынке.

