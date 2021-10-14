300 млрд руб дефицита для Москвы носят технический характер – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

300 миллиардов рублей дефицита для столицы носят технический характер и покрываются текущими контрактами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Для Москвы 300 миллиардов дефицита – на самом деле дефицит, который носит технический характер, он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов", – отметил градоначальник.

Также он выразил надежду, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований средств на рынке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что рост инвестиций в столице по итогам года составит около 5% с сохранением положительной динамики.