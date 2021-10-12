Рост инвестиций в Москве по итогам года составит около 5% – Собянин

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Рост инвестиций в столице по итогам года составит около 5% с сохранением положительной динамики. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Во вторник, 12 октября, правительством Москвы был одобрен прогноз социально-экономического развития города до 2024 года, который содержит анализ главных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие столицы, и оценку активности основных показателей развития экономики и социальной сферы.

Отмечается, что в текущем году экономика Москвы успешно преодолела кризис прошлого года, который был спровоцирован пандемией COVID-19. И, несмотря на частые подъемы заболеваемости и введения противоковидных мер, по большинству показателей городская экономика превзошла уровень 2019 года.

Однако на данный момент наблюдаются трудности, в основном в отраслях индустрии гостеприимства, что объяснено существующими ограничениями на поездки за рубеж и проведением массовых мероприятий.

Что касается инвестиционной активности, в городе она на сегодняшний день зафиксирована высокая. За последние пять лет рост инвестиций составил 73,7%. В этом году общий объем инвестиций достигнет 3,9–4 триллиона рублей, в 2022–2024 годы составит 4,7–5,4% в год.

В отраслевой структуре инвестиций наибольший объем средств направляется в создание и улучшение транспорта, жилищное и социально-культурное строительство, IT и связь, научную и техническую деятельность.

Ранее на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в Мюнхене представили 10 знаковых проектов Москвы за последнее десятилетие.