10 знаковых проектов Москвы представили на международной выставке Expo Real

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 знаковых проектов Москвы за последнее десятилетие представили на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в Мюнхене. В числе проектов – московская транспортная система, парк "Зарядье", медкластер "Сколково", городские программы "Мой район" и "Моя улица", реновация промзон и другие.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ключевыми особенностями градостроительного развития столицы являются многофункциональность застройки, создание уникального облика районов и обеспечение транспортной доступности. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Безусловно, знаковых проектов в Москве гораздо больше, чем десять. В числе наиболее заметных с уникальной архитектурой можно отметить парк "Зарядье", политехнический музейный парк, музей современного искусства ГЭС-2, комплекс объектов на территории "Лужников", – сказал Кузнецов.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что Москва входит в топ-5 лучших городов мира. Кроме того, в этом году столица РФ вошла в семерку самых умных городов.

"Эксперты отмечают эффективность налоговой политики, высокий уровень трудового капитала, высокие показатели системы образования, развитую систему поддержки предпринимательства и другие важные факторы создания благоприятных условий для жизни горожан и для экономического роста мегаполиса", – заключил Черемин.

Ранее сообщалось, что два участка бывшей промзоны Верхние Котлы реорганизуют в рамках "Индустриальных кварталов". Ожидается, что площадь всей недвижимости составит 60 тысяч квадратных метров, она займет территорию примерно 5 гектаров.

