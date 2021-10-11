10 знаковых проектов Москвы представили на международной выставке Expo Real

Фото: Москва 24/Никита Симонов
10 знаковых проектов Москвы за последнее десятилетие представили на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в Мюнхене. В числе проектов – московская транспортная система, парк "Зарядье", медкластер "Сколково", городские программы "Мой район" и "Моя улица", реновация промзон и другие.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ключевыми особенностями градостроительного развития столицы являются многофункциональность застройки, создание уникального облика районов и обеспечение транспортной доступности. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Безусловно, знаковых проектов в Москве гораздо больше, чем десять. В числе наиболее заметных с уникальной архитектурой можно отметить парк "Зарядье", политехнический музейный парк, музей современного искусства ГЭС-2, комплекс объектов на территории "Лужников", – сказал Кузнецов.
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что Москва входит в топ-5 лучших городов мира. Кроме того, в этом году столица РФ вошла в семерку самых умных городов.
"Эксперты отмечают эффективность налоговой политики, высокий уровень трудового капитала, высокие показатели системы образования, развитую систему поддержки предпринимательства и другие важные факторы создания благоприятных условий для жизни горожан и для экономического роста мегаполиса", – заключил Черемин.
Ранее сообщалось, что два участка бывшей промзоны Верхние Котлы реорганизуют в рамках "Индустриальных кварталов". Ожидается, что площадь всей недвижимости составит 60 тысяч квадратных метров, она займет территорию примерно 5 гектаров.
"Торги Москвы": в городе проводят комплексное развитие бывших промышленных зон
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