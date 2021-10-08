Два участка бывшей промзоны Верхние Котлы реорганизуют в рамках "Индустриальных кварталов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два участка бывшей промзоны Верхние Котлы в Нагорном районе реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы" в течение 4–5 лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Реализация проекта позволит дать городу около тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы – более 3,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 миллионов рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ожидается, что площадь всей недвижимости составит 60 тысяч квадратных метров, она займет территорию примерно 5 гектаров.

На первом участке бывшей промзоны возведут бассейн и спортивный комплекс, часть территории отведут под кафе и рестораны, на втором появятся высокотехнологичные предприятия и объекты общественно-делового назначения, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Индустриальные кварталы" реорганизуют два участка промзоны Курьяново на юго-востоке Москвы. Ожидается, что это позволит создать свыше 6,5 тысячи рабочих мест, а бюджетный эффект составит 2,2 миллиарда рублей.

