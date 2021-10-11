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Город

14:58

В Кунцеве ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации

город реновация

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый многоэтажный дом на 80 квартир, возведенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в районе Кунцево на западе Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В районе Кунцево по адресу улица Бобруйская, владение 15/1, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", – сказал он.

В департаменте уточнили, что односекционное здание было построено по индивидуальному проекту. Его фасады облицованы композитными панелями, на них установлены корзины для кондиционеров.

Всего в новостройке расположены 34 двухкомнатных, 28 однокомнатных и 18 трехкомнатных квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам реновации. Две квартиры оборудованы под требования маломобильных жильцов – в них увеличена ширина дверных проемов и коридоров, а также установлена специальная сантехника.

На первом этаже здания расположены нежилые помещения, в которых будут открыты магазины, парикмахерские, кафе, детские кружки и спортивные клубы. В вестибюлях предусмотрены помещения для консьержей, колясочные комнаты, кладовые и зоны для размещения почтовых ящиков. Во всех подъездах установлены вместительные и грузоподъемные лифты, системы охраны, пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Кроме того, специалисты провели озеленение и благоустройство придомовой территории, обустроили детскую и спортивную площадки.

Ранее в Юго-Западном административном округе столицы ввели в эксплуатацию четыре жилых дома по программе реновации.

Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному – в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.

"Мрр вашему дому": реновация

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