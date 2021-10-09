Переселение по программе реновации идет в 60 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 60 московских районах в настоящее время идет расселение участников программы реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с момента начала ее реализации организовано расселение в новые квартиры для почти 55 тысяч человек. С момента начала реализации программы под заселение передали 126 новостроек, в которые сегодня переезжают жители 360 старых домов.

Заммэра добавил, что более 40 тысяч человек уже переехали в новое жилье. В течение этого года планируется начать переселение 30 тысяч москвичей.

На сегодняшний день в эксплуатацию ввели 155 домов – это два миллиона квадратных метров недвижимости.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь рассказал, что проектируется и строится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.

Ранее в Юго-Западном административном округе столицы ввели в эксплуатацию четыре жилых дома по программе реновации.

Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному – в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.