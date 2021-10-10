Собянин заявил о росте объема производства в Москве на 20%

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что в условиях коронавируса в Москве на 20% увеличились объемы промышленного производства.
"Даже в условиях "постковида" объем обрабатывающей промышленности вырос на 20% с лишним, экспорт – почти на 30%", – сказал мэр столицы в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в среднем в Москве производится в 1,5 раза больше промышленной продукции на душу населения, чем по России.
Кроме того, Собянин отметил важность в создании высокотехнологичной промышленности в городе, а также в обеспечении рабочих мест специалистам в этой сфере.
Ранее мэр Москвы заявлял, что экономические показатели столицы превзошли допандемические. По его словам, увеличились инвестиции, объемны промышленности, строительства, а также значительно снизился показатель безработицы.
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