Собянин заявил о росте объема производства в Москве на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что в условиях коронавируса в Москве на 20% увеличились объемы промышленного производства.

"Даже в условиях "постковида" объем обрабатывающей промышленности вырос на 20% с лишним, экспорт – почти на 30%", – сказал мэр столицы в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в среднем в Москве производится в 1,5 раза больше промышленной продукции на душу населения, чем по России.

Кроме того, Собянин отметил важность в создании высокотехнологичной промышленности в городе, а также в обеспечении рабочих мест специалистам в этой сфере.

Ранее мэр Москвы заявлял, что экономические показатели столицы превзошли допандемические. По его словам, увеличились инвестиции, объемны промышленности, строительства, а также значительно снизился показатель безработицы.

