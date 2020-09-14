Собянин поблагодарил Медведева за внимание к московским проектам

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Слова поздравления в честь юбилея зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поблагодарил его за многолетнюю поддержку.

"Поздравляю с днем рождения, Дмитрий Анатольевич! Спасибо за многолетнюю поддержку и внимание к московским проектам. Желаю успехов, энергии, здоровья и исполнения всего задуманного!" – написал мэр на своей странице в Twitter.

Дмитрий Медведев отмечает 55-й день рождения. С января этого года он назначен заместителем председателя Совета Безопасности РФ. С 2012 по 2020 год он возглавлял правительство, а в 2008–2012 годах был президентом России.

