Собянин поздравил с днем рождения народных артистов СССР Спивакова и Доронину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов СССР Владимира Спивакова и Татьяну Доронину. Поздравительные телеграммы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Спивакову мэр выразил признательность за его огромный вклад в обогащение культурной жизни столицы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся музыкантов современности, чей талант признан во всем мире. Ваше виртуозное исполнительское мастерство завораживает миллионы слушателей, подчеркивает красоту и величие искусства", – подчеркнул Собянин.

Дорониной мэр сообщил, что она вносит яркий вклад в развитие отечественной культуры и приумножение славных мхатовских традиций. Он напомнил, что артистка создала десятки прекрасных женских образов, завоевавших симпатии миллионов зрителей.

"Поставленные вами спектакли оставили большой след в душе поклонников русской и зарубежной классики", – подчеркнул глава города.

Владимир Спиваков родился в 1944 году в Уфе, но семья вскоре переехала в Ленинград. Он занимался музыкой с семи лет, а в 1963 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В 1979 году Спиваков создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом.

Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1956 года она окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола.

Доронина работала ведущей актрисой Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького, затем три года прослужила во МХАТе СССР имени Максима Горького. Потом она устроилась в Московский академический театр имени Владимира Маяковского.

В 1983 году актриса вернулась во МХАТ СССР имени Максима Горького. В 1987 году, когда театр разделился на два, Доронина стала руководителем МХАТа имени Максима Горького.