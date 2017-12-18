Гафт и Ширвиндт стали лауреатами "Золотой маски"

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Народных артистов РСФСР Валентина Гафта и Александра Ширвиндта удостоили премии "Золотая маска" в категории "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Помимо них, лауреатами стали актеры Владимир Андреев и Галина Анисимова, народный артист РФ Иван Краско, балетмейстер Николай Боярчиков, народная артистка РСФСР Алла Покровская, лауреат Государственной премии РФ Владимир Рецептер, артисты Юрий Бурэ- Небельсен, Вера Кузьмина, Анатолий Гладнев и Алла Журавлева, сообщает ТАСС.



24-я церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля 2018 года на Новой сцене Большого театра. До этого традиционно пройдет фестиваль спектаклей-номинантов, он намечен на февраль–апрель.

Ранее стало известно, что на премию номинировали режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Его выдвинули на премию за постановку оперы "Чаадский" в "Геликон-опере" и спектакля "Ахматова. Поэма без героя". На "Золотую маску" также претендовал спектакль "Гоголь-центра" "Кузмин. Форель разбивает лед" режиссера Владислава Наставшева.