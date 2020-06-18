Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:22

Собянин поздравил с днем рождения Юрия Соломина

мэр Москвы Сергей Собянин общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Сердечно поздравляю вас с 85-летием. Ваш юбилей является большим событием культурной жизни Москвы и России, а ваше выдающееся творчество – национальным достоянием.
Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам градоначальника, Соломин сумел преуспеть и как актер, и как режиссер, а также в роли театрального педагога и организатора. "В каждой из этих ролей вы достигли вершин профессионального мастерства, завоевав огромную любовь и уважение зрителей, коллег, учеников", – подчеркнул мэр.

Собянин особенно отметил вклад Соломина в сохранение традиций классического театра и русской актерской школы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В актерскую профессию пришел сразу после обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре, в 1957 году. Играл в постановках "Ревизор", "Живой труп", "Дядя Ваня" и других. В кино стал сниматься с 1960 года.

"Звезды советского экрана": Юрий Соломин

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать