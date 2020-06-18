Собянин поздравил с днем рождения Юрия Соломина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.





Сергей Собянин мэр Москвы Сердечно поздравляю вас с 85-летием. Ваш юбилей является большим событием культурной жизни Москвы и России, а ваше выдающееся творчество – национальным достоянием.

По словам градоначальника, Соломин сумел преуспеть и как актер, и как режиссер, а также в роли театрального педагога и организатора. "В каждой из этих ролей вы достигли вершин профессионального мастерства, завоевав огромную любовь и уважение зрителей, коллег, учеников", – подчеркнул мэр.

Собянин особенно отметил вклад Соломина в сохранение традиций классического театра и русской актерской школы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В актерскую профессию пришел сразу после обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре, в 1957 году. Играл в постановках "Ревизор", "Живой труп", "Дядя Ваня" и других. В кино стал сниматься с 1960 года.

