Собянин назвал победителя конкурса "Московские мастера"

Фото: vk.com/mossobyanin

В столице завершился финал конкурса "Московские мастера". Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Московские мастера" – это городской конкурс для специалистов рабочих профессий. Отличная возможность показать свои знания, усовершенствовать мастерство. Победители и призёры получают премии", – написал он.

Победителем конкурса стал Алексей Должанский из "Пожарно-спасательного центра", которого мэр назвал "молодым, но опытным спасателем, альпинистом".

Ранее соревнования на звание "Лучший спасатель Москвы 2020 года" проходили на поисково-спасательной станции "Строгино". 20 участников, победивших в отборочных этапах, соревновались в спасательных работах на акватории Москвы-реки.

Накануне Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с получением награды от МЧС России за высокий профессионализм.



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