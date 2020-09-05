Столичные спасатели поздравили Москву песней группы "Браво"

Видео: ГУ МЧС по Москве

Сотрудники Главного управления МЧС по Москве записали видеопоздравление в честь Дня города, в котором спели песню группы "Браво".

"Сотрудники МЧС Москвы не могли остаться в стороне и подготовили для всех необычное видеопоздравление, в котором признались столице в любви. За основу ролика взят популярный хит группы "Браво" "Этот город самый лучший", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В записи видео приняли участие 30 сотрудников главка, в том числе начальник управления Сергей Желтов. Выступали они на фоне Измайловского Кремля, на Фрунзенской набережной, на крыше башни "Империя" делового центра "Москва-Сити" и на объектах МЧС. Кроме того, на съемках задействовали 9 единиц техники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравили жителей столицы с Днем города. В честь 873-летия Москвы они напомнили о важности города для России и выразили благодарность тем, кто боролся с пандемией коронавируса.

