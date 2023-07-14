Собянин обсудил с мэром Харбина программу сотрудничества между городами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с градоначальником Харбина Чжан Цисяном реализацию программы сотрудничества между городами до 2026 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Встреча мэров прошла в Москве в ходе визита Чжана в Россию. Отмечается, что перед приездом в столицу России градоначальник Харбина также посетил Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Собянин тепло поприветствовал Чжана и выразил надежду, что его визит станет стимулом для развития сотрудничества между Москвой и Харбином. Чжан в свою очередь подчеркнул долгую историю отношений между городами и отметил будущие перспективы.

Стороны договорились реализовать проекты в сферах городского управления, транспорта, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также образования, туризма, культуры и экологии.

В частности, в программу входят обмен опытом в области реконструкции общественных пространств и сфере утилизации производственных и бытовых отходов, а также содействие в участии Москвы в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

Кроме того, отдельным пунктом стал обмен опытом в области организации дорожного движения, в том числе развитие интеллектуальной транспортной системы и парковочного пространства.

Отмечается, что в планах на осень 2023 года провести Дни Москвы в КНР, которые пройдут в Пекине, Гонконге и Харбине.

Ранее Собянин рассказал, как московские бизнесмены выходят на рынки Китая, Бразилии, Индии и других стран. По его словам, с начала 2023 года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили более 150 московских компаний, причем больше трети из них впервые вышли на экспорт.

Мэр отметил, что предприятия воспользовались инструментами Московского экспортного центра.

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