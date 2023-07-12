В Кремле отреагировали на приглашение Китая для Путина посетить Пекин

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Тема визита Владимира Путина в Китай сейчас находится на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приглашение председателя КНР Си Цзиньпина для российского лидера посетить Пекин, сообщает "Газета.ру".

По словам Пескова, сроки этого визита согласовываются. Он добавил, что в настоящее время абсолютно удачный момент для развития двусторонних отношений с Китаем.

Представитель Кремля подчеркнул, что во время визита Си Цзиньпина в Москву обсуждалась готовность контактов в Пекине, и сейчас диалог по этому вопросу продолжается на самых различных уровнях.

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает визита Владимира Путина в Китай в октябре текущего года.

Он пояснил, что китайский лидер рассказал об этом в рамках встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Тогда он отметил, что Пекин готовится к приезду президента России для участия в третьем форуме "Один пояс – один путь".

Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок.

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