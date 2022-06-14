Собянин заявил, что около 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц

19:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
По его словам, из посетивших павильоны более 40% прошли углубленное обследование после COVID-19.
"За час в комфортной обстановке можно пройти более 11 исследований, побывать на приеме у врача общей практики. Если будут выявлены отклонения – он назначит дополнительные обследования, направит на консультацию к профильным специалистам", – отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что в 2022 году на площадках проходят встречи с психологами, врачами и диетологами.
Ранее заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что павильоны "Здоровая Москва" ежедневно посещают примерно по 3 тысячи человек в день.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись в этом году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует иметь паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: