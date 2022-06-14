Собянин заявил, что около 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, из посетивших павильоны более 40% прошли углубленное обследование после COVID-19.

"За час в комфортной обстановке можно пройти более 11 исследований, побывать на приеме у врача общей практики. Если будут выявлены отклонения – он назначит дополнительные обследования, направит на консультацию к профильным специалистам", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в 2022 году на площадках проходят встречи с психологами, врачами и диетологами.

Ранее заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что павильоны "Здоровая Москва" ежедневно посещают примерно по 3 тысячи человек в день.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в этом году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует иметь паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

