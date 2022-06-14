Собянин: восемь обновленных поликлиник открылись в разных районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В разных районах столицы после реконструкции открылись восемь обновленных поликлиник, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, обновленные медучреждения открылись в Ивановском районе, Царицыне, Бибиреве, Южном Бутове и еще три – в ЮВАО.

"В центре заработала детская городская поликлиника № 104 на Таганке. Практически полностью перестроили ее основное здание в Сибирском проезде. Там теперь работает новейший рентгеновский комплекс и четыре аппарата УЗИ, во дворе установили детскую площадку", – написал глава города.

Собянин подчеркнул, что в 2018–2019 годах, когда только задумывалась реконструкция поликлиник, было много сомнений.

"По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях", – написал Собянин.

Градоначальник уточнил, что программа реконструкции первичного звена набрала хороший темп и до конца текущего года в еще почти 40 зданиях планируется завершить работы.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

