Собянин: восемь обновленных поликлиник открылись в разных районах Москвы

13:54
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В разных районах столицы после реконструкции открылись восемь обновленных поликлиник, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, обновленные медучреждения открылись в Ивановском районе, Царицыне, Бибиреве, Южном Бутове и еще три – в ЮВАО.
"В центре заработала детская городская поликлиника № 104 на Таганке. Практически полностью перестроили ее основное здание в Сибирском проезде. Там теперь работает новейший рентгеновский комплекс и четыре аппарата УЗИ, во дворе установили детскую площадку", – написал глава города.
Собянин подчеркнул, что в 2018–2019 годах, когда только задумывалась реконструкция поликлиник, было много сомнений.
"По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях", – написал Собянин.
Градоначальник уточнил, что программа реконструкции первичного звена набрала хороший темп и до конца текущего года в еще почти 40 зданиях планируется завершить работы.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.
В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции
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