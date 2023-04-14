Более 90% компонентов продукции "Мосгаза" производится в РФ – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская газовая отрасль благодаря собственным разработкам смогла стать независимой от импорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня уже больше 91% компонентов продукции АО "Мосгаз" полностью производятся в России. <...> Программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе стартовала в 2017 году", – написал он.

Так, значительную часть компонентов, в числе которых газовая арматура, газораспределительные приборы и шкафы автоматики, выпускает "Моспромгаз". Предприятие при этом особое внимание уделяет экологичности производства.

Мэр также добавил, что в столице регулярно модернизируют газораспределительные пункты. В минувшем году работы прошли на 33 объектах, а до 2030 года оборудование планируется заменить еще на 100 объектах.

Ранее Собянин рассказал, что столичные компании также занимаются импортозамещением продукции и созданием технологий для космической сферы. Всего, по его словам, в Москве работает порядка 40 предприятий ракетно-космической промышленности.



Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

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