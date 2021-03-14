Собянин оценил эффект от БКЛ

09:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Появление Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве станет революцией столичного метро, заявил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.
Мэр отметил, что эффект от появления БКЛ будет более мощным, чем от МЦК.
"Сами сооружения станций, как вы видели, это просто гигантские сооружения под землей. Это два, а то и три пятиэтажных дома. Это такая революция московского метро, потому что позволит снизить загрузку всех головных участков, действующей Кольцевой линии метро, создаст другие связи между районами. Мы помним какой эффект дал МЦК, это будет еще больший эффект", – сказал градоначальник.
Ранее Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Нагатинский Затон" до станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ). Мэр подчеркнул, что проходка всех тоннелей БКЛ будет завершена в этом году.
Также сообщалось, что движение по северо-восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в 2022 году. Речь идет о станциях "Рижская", "Сокольники" и "Марьина Роща".
"Это наш город": на восточном участке БКЛ началась проходка двухпутного тоннеля
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