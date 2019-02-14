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12:13

Володин поставил Собянина в пример главам российских городов

мэр Москвы Сергей Собянин город

12:13

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин похвалил Сергея Собянина за работу и призвал глав других городов брать с него пример. Такую позицию он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента.

По мнению Володина, эффективность московской мэрии обусловлена умением организовать работу. Он отметил, что в стране есть территории, которые лучше себя чувствуют по бюджетной обеспеченности, чем Москва, однако не могут организовать работу.

"Мы с вами живем в Москве и должны спасибо сказать тем, кто работает каждый день, делает город краше", – приводит Агентство "Москва" слова Володина.

Ранее Сергей Собянин подвел строительные итоги 2018 года. Так, в Москве открылись канатная дорога, диагностический корпус в "Сколкове", концертный зал "Зарядье" и реконструированный стадион "Динамо".

Кроме того, в столице в минувшем году построили 21 детсад, девять школ, шесть культурных учреждений и 17 спортцентров.

Особое внимание столичные власти уделили строительству медицинских объектов. В частности, введены в эксплуатацию клиника "Хадасса" и не один десяток различных небольших объектов.

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