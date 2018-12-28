Собянин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в столице на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Учет объемов помощи, которую предоставляют медицинские организации, участвующие в реализации программы, осуществляется раздельно по видам и источникам их финансового обеспечения.

В документе подчеркивается, что доложить об итогах выполнения программы правительству Москвы за 2019 год необходимо до 1 июля 2020 года, за 2020-й – до 1 июля 2021 года, за 2021-й – до 1 июля 2022 года.

Ранее столичные власти подписали соглашение об участии южнокорейского госпиталя "Бундан" (Bundang) Сеульского национального университета в проекте создания Международного медицинского кластера в "Сколкове".