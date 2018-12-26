Южнокорейский госпиталь "Бундан" откроет клинику в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В здании правительства Москвы состоялось подписание соглашения об участии южнокорейского госпиталя "Бундан" (Bundang) Сеульского национального университета в проекте создания Международного медицинского кластера в "Сколкове". Документ подписали генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и президент госпиталя "Бундан" Джон Сан Хун. В церемонии участвовал Сергей Собянин и посол Южной Кореи У Юн Гын.

"Буквально несколько месяцев тому назад в присутствии президентов Южной Кореи и Российской Федерации мы подписали протокол о намерении по созданию отделения в Москве госпиталя "Бундан". Сегодня следующий этап – подписываем соглашение между Московским международным медицинским кластером и госпиталем "Бундан" о его размещении в "Сколкове". Это важный этап, после которого начнется уже конкретная работа по строительству и созданию госпиталя", – рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин также подчеркнул важность появления в Москве одного из лучших в мире медицинских центров, который позволит проходить обучение столичным врачам и обмениваться технологиями в сфере медицины.

"Госпиталь "Бундан" известен во всем мире как один из лучших медицинских центров не только в Южной Корее, но и в мире. Для нас, конечно, очень важно, чтобы такой крупный научный медицинский центр появился в Москве. Это будет большим плюсом для москвичей, для жителей из других регионов, которые приезжают на медицинское обслуживание в Москву, но и для того, чтобы в госпитале могли проходить обучение московские врачи, шел постоянный обмен медицинскими технологиями. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество и выражаю уверенность в том, что этот проект будет обязательно реализован", – отметил мэр.

По соглашению, "Бундан" получает статус участника Международного медицинского кластера. Строительство госпиталя начнется в 2019 году. Завершить строительство рассчитывают в 2022 году. Строительство будет проводиться в рамках государственно-частного партнерства между правительством Москвы и инвестором – группой "Ташир".

Южнокорейский госпиталь "Бундан" будет выполнять функции оператора нового лечебного учреждения. Его площадь составит 47,5 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 260 коек с 8 операционными и амбулаторным отделением.

К 2024 году медицинский персонал планируют расширить до 500 человек, из них около 10 процентов будут иностранцами. Направления деятельности госпиталя – онкология, кардиология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медосмотры. Пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию и обследование по стандартам, принятым в Корее. Клиника сможет оказывать помощь более чем 26 тысячам пациентов ежегодно.

"Бундан" планирует также проводить научную и образовательную деятельность. Весь персонал будет посещать регулярные тренинги, будут предоставляться курсы повышения квалификации.

В июне 2015 года был принят Федеральный закон "О Международном медицинском кластере". Входящие в его состав медицинские организации имеют право приглашать иностранных врачей, использовать зарубежные технологии, оборудование и лекарства. Для создания Международного медицинского кластера выделено 57,6 гектара на территории "Сколково". В сентябре 2016 года была утверждена концепция развития Международного медицинского кластера. К 2029 году для работы планируется привлечь 10-15 клиник. В сентябре 2018 года первых пациентов в "Сколкове" принял диагностический центр израильской клиники "Хадасса".

Сейчас Фонд международного медицинского кластера продолжает привлекать зарубежных клиник и российских инвесторов, предварительную готовность к участию выразили 25 зарубежных клиник и 5 инвесторов.

"Бундан" – один из самых крупных медицинских центров Южной Кореи и лучшее медицинское учреждение в стране по рейтингу Korea Brand Power Index. Весь документооборот в госпитале реализуется в электронном виде. Клиника также является ведущим исследовательским и образовательным центром в Корее, в ней проходят обучение тысячи студентов медицинского факультета Сеульского национального университета.