Собянин пригласил москвичей на ассамблею "Здоровая Москва"

14 января, 19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить посвященную медицине будущего XVIII ассамблею "Здоровая Москва", которая пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В четверг на ВДНХ откроется ассамблея "Здоровая Москва". Мы проводим ее уже в 18-й раз, и это всегда большое событие для медиков. А в этом году приглашаем всех желающих", – написал Собянин.
Он отметил, что для горожан с открытыми лекциями выступят такие специалисты, как психолингвист Татьяна Черниговская, нобелевский лауреат Есинори Осуми, психолог Пол МакКенна и другие. Также в рамках ассамблеи пройдут бесплатные консультации с врачами, которые расскажут про возможности столичной медицины.
XVIII ассамблея "Здоровая Москва" будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ. Всех желающих ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами.
На мероприятии будут проходить семинары, круглые столы и мастер-классы для врачей разных специальностей. В программу войдут следующие направления: кардиология, педиатрия, эндокринология, хирургия, травматология, акушерство и другие.
В рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям здравоохранения города. Будет представлено более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медоборудования, которые успешно используются и применяются в столичных учреждениях.
На ассамблею съедутся 200 ведущих экспертов из России, США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Кореи.
Все желающие смогут пройти медобследование на выставке "Здоровая Москва"
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