Антон Слободчиков назначен новым главой Мосгосстройнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Антона Слободчикова назначили новым председателем Мосгосстройнадзора, ранее этот пост занимал Игорь Войстратенко. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, оно опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что Войстратенко накануне покинул должность по собственному желанию, Слободчиков же был назначен исполняющим обязанности московского ведомства.

Ранее градоначальник освободил Анну Яковлеву от должности председателя Москомэкспертизы. Она покинула пост по собственной инициативе. На ее место назначен Иван Щербаков, который был руководителем столичного департамента по конкурентной политике. На его должность теперь назначен Кирилл Пуртов, бывший первый замруководителя департамента городского имущества столицы.

Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания