Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Телеграмма градоначальника приводится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столицы подчеркнул, что Татьяна Анатольевна – выдающийся тренер, внесший большой вклад в развитие отечественного и мирового фигурного катания.

"За годы блистательной карьеры наставника вы открыли миру целое созвездие чемпионов, покоривших сердца миллионов поклонников в нашей стране и за рубежом", – отметил Собянин.

Он добавил, что телевизионные проекты с участием Тарасовой не первый год служат популяризации фигурного катания, а также появлению новых талантов.

"Высочайший профессионализм, преданность спорту и безграничное обаяние снискали вам глубокое уважение болельщиков и специалистов", – заключил мэр.

Татьяна Тарасова родилась в 1947 году в Москве. Кататься на коньках она научилась в пять лет: ее тренировал отец – известный хоккеист Анатолий Тарасов.

В 1966 году Татьяна Анатольевна участвовала во Всемирной универсиаде, но вскоре завершила карьеру из-за травмы и занялась тренерской деятельностью. В числе учеников Тарасовой – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Илья Кулик, призеры Олимпийских игр Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Денис Тен, Саша Коэн, Мао Асада и другие фигуристы.

С 1967 года Тарасова принимала участие во всех зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. А с 2005 года стала тренером-консультантом Федерации фигурного катания на коньках России.

Имя Татьяны Анатольевны увековечено в Зале славы мирового фигурного катания. В числе ее наград также "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден "Знак Почета", орден Дружбы народов и т.д.

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